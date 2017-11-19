На Украине мэра города заподозрили в российском гражданстве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов является гражданином России. Об этом сообщил народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

По его информации, Аксенов подал документы на получение российского паспорта еще в 2014 году. В качестве доказательства Лубинец привел фото соответствующих бумаг.

По словам депутата, он и ранее располагал данными о том, что Аксенов не имел "ни морального, ни законного права" баллотироваться в мэры. Однако ни СБУ, ни правоохранительные органы не нашли свидетельств и не приняли необходимые меры для того чтобы не допустить выдвижения "сепаратиста".

"Не удивлюсь, если окажется, что мэром украинского города стал агент ФСБ", — заключил Лубинец.