Эрдоган заявил, что целью провокации на учениях НАТО был не он, а Турция

АНКАРА, 19 ноя — РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что целью скандала на учениях НАТО Trident Javelin 8-17 ноября в Норвегии был не он, а Турция и ее народ.

Ранее Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

"Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему", — сказал Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в провинции Байбурт на востоке страны. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он назвал позитивным фактом поддержку, которую оказала турецкому руководству оппозиция в связи с этим инцидентом.