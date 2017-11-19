Молодежное крыло правящей партии Зимбабве призвало президента уйти

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Молодежное крыло правящей в Зимбабве партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) призвало уйти с поста партийного лидера — президента Роберта Мугабе, сообщает местный телеканал ZBC.

В воскресенье руководящий состав "Молодежной лиги" партии провел встречу в партийной штаб-квартире и составил несколько рекомендаций. В частности, представители молодежного крыла призывали немедленно восстановить членство экс-вице-президента Эммерсона Мнангагвы и исключить из партии супругу действующего президента Грейс Мугабе.

На воскресенье также была намечена встреча центрального комитета правящей партии, на которой планировалось обсудить возможную отставку Мугабе.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.