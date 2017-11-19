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Арестованного в Греции Винника держат в ужасающих условиях, заявил адвокат

12:0919.11.2017
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© AP Photo / Giannis PapanikosГражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. Архивное фотоГражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos

АФИНЫ, 19 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции россиянин Александр Винник содержится в тюрьме в Афинах в ужасающих условиях, начальник тюрьмы отказывается переводить его, несмотря на неоднократные обращения консульства, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусавто. Он посетил Винника в пятницу, 17 ноября, в тюрьме строгого режима Коридаллос.

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег. Архивное фото
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis
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"Наш подзащитный, к сожалению, содержится до сих пор в густонаселенной камере. Ему даже не выдали матраца – он спит на голых железках. У него нет ничего из предметов личной гигиены. В связи с тем, что нет родственников, не принимают передачи – адвокаты ничего не могут ему передать. Это значит, что против него включили, что называется, "красный режим" – все теперь только "по закону", несмотря на то, что в тюрьмах в Греции есть всякие послабления", — сказал адвокат.

Сотрудники российского консульства неоднократно обращались с просьбой перевести Винника, сообщил Мусатов.

"Руководитель тюрьмы отказывается его куда-либо переводить, мотивируя это перегруженностью тюрьмы, что, конечно же, неправда – всегда можно найти возможность", — сказал он.

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AP Photo / Giannis Papanikos
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По его словам, в понедельник защита будет обращаться к министру юстиции с просьбой участвовать в этом деле.

"Подобные условия содержания являются опасными для жизни и здоровья нашего клиента. Поскольку в обвинении США фигурирует очень крупная сумма (от 4 до 9 миллиардов долларов – ред.), а он содержится с обычными уголовниками с присущим им мыслительным аппаратом, у него могут быть проблемы, хотя сейчас их нет. Александр стойко, не зная языка, держится. Со стороны сокамерников провокаций нет", — сказал Мусатов.

По его словам, условия в камере вопиющие – туалет совмещен с душем, царит полнейшая антисанитария, "дикие запахи", отсутствие питания, отсутствие посуды.

"Передачи от нас отказываются принимать – Греция "обратилась к закону", по которому что-либо передать могут лишь родственники", — сказал адвокат.

Тюрьма Коридаллос

Тюрьма строгого режима Коридаллос была открыта в 1967 году недалеко от Пирея. Здесь содержатся как мужчины, так и женщины.

Среди наиболее известных заключенных – террористы из организации "17 ноября", анархистских террористических организаций, бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос, осужденный за многомиллионные взятки и неуплату налогов. В тюрьме содержались и руководители военной хунты "черных полковников".

Адвокат гражданина России Александра Винника в Греции Илиас Спирлиадис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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В 1995 году в тюрьме произошел массовый бунт заключенных. Выступления заключенных периодически происходят и в наши дни.

Заключенные заявляют, что условия содержания – античеловеческие.

Международная амнистия (Amnesty International), Комитет против пыток и другие правозащитные организации неоднократно выражали озабоченность по поводу ситуации в тюрьме, условий содержания и бесчеловечного обращения с заключенными. Специальная комиссия из врачей санитарной инспекции префектуры Пирей и Медицинской ассоциации Пирея в 2007 году провела проверку тюрьмы и заявила, что в тюрьме нет даже минимальных санитарных условий, не хватает медицинского персонала, их обязанности выполняют охранники и заключенные. Условия содержания как в странах третьего мира, нарушены права человека на достойные условия жизни, на гигиену и медицинскую помощь, говорилось в опубликованном отчете комиссии.

Лидер оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис 3 ноября 2017 года на слушаниях в парламенте Греции заявил, что центром организованной преступности является тюрьма Коридаллос, в этой тюрьме было организовано несколько недель назад убийство известного адвоката Михалиса Зафиропулоса. При этом, как отметил Мицотакис, в тюрьме происходит сращивание уголовных преступников и террористов.

По данным министерства юстиции Греции, тюрьма Коридаллос рассчитана на 1396 заключенных, на 16 ноября 2017 года в ней содержались 1805 человек, то есть на 30% заключенных больше, чем положено.

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