В ЛНР надеются на обмен пленными до конца года

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике надеются, что обмен пленными с украинской стороной произойдет до конца текущего года, сообщила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Но я надеюсь, что с учетом того, какие люди были подключены (к переговорному процессу — ред.) сейчас, высказали определенные гарантии, этот обмен все-таки до Нового года состоится. По крайней мере, с нашей стороны мы делаем все", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что ЛНР была готова к обмену еще год назад, однако украинская сторона находила "различные предлоги, чтобы этот процесс не состоялся". Кобцева добавила, что до сих пор идет согласование количества людей, подлежащих обмену.

"Думаю, в конце концов мы выйдем на цифры, которые устроят как украинскую сторону, так и нас", — сказала руководитель рабочей группы.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; главы самопровозглашенных республик в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.