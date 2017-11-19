Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии, обещали бороться с Ираном и шиитским движением "Хезболлах", сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с французским президентом Эммануэлем Макроном о ситуации в Ливане и Сирии. Оба президента согласились в необходимости работать с союзниками над тем, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности "Хезболлах" и Ирана в регионе", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу Макрон встретился в Париже с объявившим о своей отставке ливанским премьером Саадом Харири.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.

В субботу утром Харири прилетел во Францию из Саудовской Аравии для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил, что поездка является рабочим визитом, и выразил надежду, что визит в Париж станет одним из пунктов на пути премьера в Бейрут.