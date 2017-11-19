Нарушает договоренности: Киев ответил Варшаве на отказ во въезде чиновнику

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отказ во въезде в Польшу секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету нарушает соглашения, достигнутые в ходе встречи представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца сообщила, что в МИД вызван посол Польши Ян Пекло после того как польские пограничники не пустили Шеремета в страну.
Как говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства, Пеклу было указано, что запрет на въезд Шеремету "противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 года в Кракове". В министерстве выразили надежду, что достигнутые договоренности "позволят безотлагательно решить досадную ситуацию" с украинским чиновником.
Первый украинец из черного списка
Шеремета рассказал, что направлялся в польский город Ланцут с украинской делегацией. На пункте пропуска "Шегини" польские пограничники забрали у него паспорт и сказали ждать начальника смены. Тот, в свою очередь, уведомил чиновника, что ему на год запретили въезд в Польшу.
Шеремета уточнил, что у него есть действующая шенгенская виза, выданная Германией.
"Реальные проблемы"
Украину ждут реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами, заявил ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский, говоря об исторических разногласиях между двумя странами.
Кроме того, министр предупредил, что исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Украине сейчас необходим "адвокат" в Европе.
Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.
*Экстремисткая организация, запрещенная в России