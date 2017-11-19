Нарушает договоренности: Киев ответил Варшаве на отказ во въезде чиновнику

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отказ во въезде в Польшу секретарю государственной межведомственной комиссии Украины Святославу Шеремету нарушает соглашения, достигнутые в ходе встречи представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Марьяна Беца сообщила, что в МИД вызван посол Польши Ян Пекло после того как польские пограничники не пустили Шеремета в страну.

Как говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства, Пеклу было указано, что запрет на въезд Шеремету "противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 года в Кракове". В министерстве выразили надежду, что достигнутые договоренности "позволят безотлагательно решить досадную ситуацию" с украинским чиновником.

Первый украинец из черного списка

Польские пограничники в субботу не пустили в страну ответственного секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету. Об этом украинский чиновник сообщил львовскому изданию "Варианты".

Шеремета рассказал, что направлялся в польский город Ланцут с украинской делегацией. На пункте пропуска "Шегини" польские пограничники забрали у него паспорт и сказали ждать начальника смены. Тот, в свою очередь, уведомил чиновника, что ему на год запретили въезд в Польшу.

Шеремета уточнил, что у него есть действующая шенгенская виза, выданная Германией.

"Реальные проблемы"

Украину ждут реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами, заявил ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский, говоря об исторических разногласиях между двумя странами.

По словам Ващиковского, Польша никогда не согласится поставить знак равенства между Украинской повстанческой армией* и Армией Крайовой (АК). "Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА* такая политика была, и это задокументировано", — подчеркнул он.

Кроме того, министр предупредил, что исторические проблемы сложны, но решаемы, однако Украине сейчас необходим "адвокат" в Европе.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

*Экстремисткая организация, запрещенная в России