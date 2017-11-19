ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. США направят на поиски аргентинской подлодки три глубоководных аппарата в сопровождении опытных моряков-специалистов, сообщила пресс-служба ВМС США.

В воскресенье в Аргентину из Калифорнии тремя военно-транспортными самолетами C-17 и самолетом C-5 будет доставлена спасательная камера Мак-Кенна (SRM). Этот механизм был изобретен еще в годы Второй мировой войны и используется до настоящего времени. Данная система может эвакуировать до шести человек одновременно, она работает на глубинах до 850 футов (260 метров), уточнили в пресс-службе. Кроме того, в Аргентину будет доставлен беспилотный батискаф.

Дополнительные рейсы доставят в Аргентину на следующей неделе еще одну систему — герметический спасательный модуль (PRM), который действует уже на глубинах до 2 тысячи футов (610 метров) и способен пришвартоваться к субмарине, даже если она наклонена под углом до 45 градусов. Этот аппарат может эвакуировать до 16 моряков одновременно.

Оборудование будут сопровождать опытные американские специалисты.

В поисках в Аргентине уже принимают участие самолет Р-8А ВМС США и самолет Р-3, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству НАСА.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках субмарины. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.