"Серьезные вопросы": Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя отказ альянса от помощи Анкаре в области ПВО.

"Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Он напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.

"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару", — добавил президент Турции, отметив, что это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.

Российский "Триумф"

В середине сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о заключении сделки о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400, в середине ноября он заверил, что никаких проблем с реализацией контракта нет. По его словам, на первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе Россия и Турция "сделают к этому шаги". "Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым Путиным на С-400, будем вести речь о С-500", — отметил турецкий президент.

Он также добавил, что американские ЗРК Patriot уже выходят из обращения в мире.

Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в беседе с The Washington Post, в свою очередь, отметила, что покупка Турцией С-400 является проблемой для военного альянса из-за несовместимости российских систем с теми, которыми обладает НАТО. Она также отметила, что США против сближения Турции с Россией. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — заявила Хатчисон.

"Условный противник"

В пятницу в НАТО разгорелся другой скандал, связанный с Турцией: на учениях альянса в Норвегии, проходивших с 8 по 17 ноября, на стенде с "условным противником" были выставлены портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер, комментируя случившееся, сообщил, что Анкара решила в связи с этим отозвать с учений сорок военных.

Руководство НАТО и командование совместного военного центра в Норвегии извинились перед Анкарой за случившееся. "Меня проинформировали об оскорблении, которое произошло в ходе недавно завершившихся учений в совместном центре НАТО в Ставангере в Норвегии. Я извиняюсь за нанесенное оскорбление. Инцидент стал результатом действий одного человека и не отражает позицию НАТО", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Турция — ценный союзник по НАТО, который вносит важный вклад в безопасность альянса", — добавил он.

Командование совместного военного центра в Норвегии, со своей стороны, направило Турции письмо с извинениями.