"Серьезные вопросы": Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя отказ альянса от помощи Анкаре в области ПВО.
"Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Он напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.
"Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару", — добавил президент Турции, отметив, что это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.
Российский "Триумф"
Он также добавил, что американские ЗРК Patriot уже выходят из обращения в мире.
Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в беседе с The Washington Post, в свою очередь, отметила, что покупка Турцией С-400 является проблемой для военного альянса из-за несовместимости российских систем с теми, которыми обладает НАТО. Она также отметила, что США против сближения Турции с Россией. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — заявила Хатчисон.
"Условный противник"
Турецкий лидер, комментируя случившееся, сообщил, что Анкара решила в связи с этим отозвать с учений сорок военных.
Руководство НАТО и командование совместного военного центра в Норвегии извинились перед Анкарой за случившееся. "Меня проинформировали об оскорблении, которое произошло в ходе недавно завершившихся учений в совместном центре НАТО в Ставангере в Норвегии. Я извиняюсь за нанесенное оскорбление. Инцидент стал результатом действий одного человека и не отражает позицию НАТО", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Турция — ценный союзник по НАТО, который вносит важный вклад в безопасность альянса", — добавил он.
Командование совместного военного центра в Норвегии, со своей стороны, направило Турции письмо с извинениями.