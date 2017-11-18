МИД Польши подтвердил запрет на въезд в страну украинского чиновника

ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. МИД Польши подтвердил запрет на въезд в страну для ответственного секретаря государственной межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, сообщил журналистам глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Шеремет ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

По словам Ломпарта，польская сторона расценивает поведение Шеремета как недопустимое. "Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена", — сказал представитель МИД.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются в первую очередь вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".