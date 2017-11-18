Хорватия выделила средства на капремонт десяти вертолетов Ми-171Ш

БЕЛГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Хорватии выделило на капитальный ремонт десяти своих военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш около 207 миллионов кун (27,3 миллиона евро), сообщило министерство обороны страны.

Решение было принято на заседании правительства в четверг. Тендер на ремонт вертолетов в этом году выиграло акционерное общество "Вертолеты России", о чем было объявлено официально ранее.

Имя российской компании в сообщении хорватского Минобороны не указывается — формально исполнителем работ станет Авиационно-технический центр из Велика-Горицы, который использует услуги субподрядчика.

Работы по ремонту и модернизации вертолетов пройдут в 2018-2019 годах. В настоящий момент ресурс всех машин истек.

Десять Ми-171Ш, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе, были поставлены Россией в Хорватию в 2007-2008 годах в счет погашения клирингового долга СССР.