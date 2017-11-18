БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в военных преступлениях 1992-1995 годов, считает, что кризис на Украине создан по югославскому сценарию, заявил в интервью РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

"Основная его идея — что развал Югославии является великой трагедией. Не распад, а именно развал. Он считает, что это сделано снаружи при участии помощников изнутри. Тот же самый усовершенствованный рецепт сегодня мы видим в других географических координатах — от Ливии и Сирии до Украины. Украинский сценарий является более современной версией югославского сценария, который, возможно, был экспериментом НАТО", — сказал сын генерала.

МТБЮ обвиняет генерала Младича в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Прокуратура требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения. Генерал предъявленные обвинения отвергает.

Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями и в 2011 году и выдан МТБЮ. Вынесение вердикта по делу генерала Младича назначено на 22 ноября.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.