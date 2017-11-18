Семья генерала Младича готова к апелляции по приговору МТБЮ, заявил его сын

БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Семья экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича готов продолжать борьбу в суде в случае обвинительного приговора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), сообщил в интервью РИА Новости его сын Дарко Младич.

Вынесение вердикта по делу генерала Младича назначено на 22 ноября. МТБЮ обвиняет его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Прокуратура требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения. Генерал предъявленные обвинения отвергает.

"Мы приготовили различные стратегии для всякого случая. При любом исходе кто-то будет обжаловать приговор. Если генерала Младича освободит суд, обжаловать будет прокуратура, если будет другой вердикт, мы будем обжаловать. Процесс будет продолжен вне зависимости от того, какое решение будет принято, и у нас есть различные стратегии для различных решений", — отметил Дарко Младич.

По мнению семьи и адвокатов генерала, прокуратура МТБЮ не сумела доказать вину подсудимого ни по одному из предъявленных пунктов.

"С правовой точки зрения он должен получить оправдательный вердикт", — заявил сын генерала.

Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями и в 2011 году и выдан МТБЮ.