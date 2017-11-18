Генерал Младич не ожидает беспристрастности от судей МТБЮ, сообщил его сын

БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич не ожидает беспристрастности от судей Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), которые во вторник 22 ноября вынесут ему вердикт по обвинению в военных преступлениях 1992-1995 годов, сообщил в интервью РИА Новости его сын Дарко Младич.

МТБЮ обвиняет генерала Младича в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Прокуратура требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения. Генерал предъявленные обвинения отвергает.

"Он несколько раз публично говорил, что считает Гаагский трибунал не судом, а комиссией НАТО. В этом смысле и он, и я считаем, что ему не была дана возможность непредвзятого суда. В его случае они даже не старались сохранить видимость беспристрастности, которую пытались поддержать на других процессах ранее", — заявил сын генерала.

"В случае генерала Младича двое из трех судей находятся в открытом конфликте интересов. По другим делам, где они судили не Ратко Младича, а других обвиняемых, они упоминали его в вердикте, как виновного за события, которые есть в обвинительном акте генерала Младича. Как ожидать, что данные судьи будут теперь решать по-другому с беспристрастным к нему отношением?", — сказал собеседник агентства.

По словам Младича-младшего, его отец считает, что МТБЮ "ущемляет его в праве на защиту и на лечение".

Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями и в 2011 году и выдан МТБЮ.

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