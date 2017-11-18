Участие генерала Младича в суде под вопросом из-за его здоровья, заявил сын

БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Состояние здоровья экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, ожидающего 22 ноября приговора судей Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), ставит под вопрос его способность участвовать в процессе, заявил в интервью РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
"Он очень изможденный. Все симптомы усилились с декабря прошлого года. При этом медики трибунала попытались это скрыть… Сейчас вообще встает вопрос о его способности участвовать во всем этом", — сообщил Младич-младший.
Защита Младича официально обратилась к судебной коллегии МТБЮ в начале ноября с просьбой о переносе сроков оглашения вердикта, также адвокаты потребовали до вынесения приговора обнародовать всю медицинскую документацию по состоянию здоровья генерала, а также решить, способен ли он физически участвовать в процессе.
Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями и в 2011 году и выдан МТБЮ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.