Участие генерала Младича в суде под вопросом из-за его здоровья, заявил сын

БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Состояние здоровья экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, ожидающего 22 ноября приговора судей Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), ставит под вопрос его способность участвовать в процессе, заявил в интервью РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Содержащийся в тюрьме ООН в Гааге (следственном изоляторе для обвиняемых МТБЮ – ред.) генерал ранее перенес два инсульта и инфаркт. МТБЮ обвиняет Младича в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Прокуратура требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения. Адвокаты и семья генерала долгое время добивалась от трибунала предоставления его медицинской документации.

"Он очень изможденный. Все симптомы усилились с декабря прошлого года. При этом медики трибунала попытались это скрыть… Сейчас вообще встает вопрос о его способности участвовать во всем этом", — сообщил Младич-младший.

Защита Младича официально обратилась к судебной коллегии МТБЮ в начале ноября с просьбой о переносе сроков оглашения вердикта, также адвокаты потребовали до вынесения приговора обнародовать всю медицинскую документацию по состоянию здоровья генерала, а также решить, способен ли он физически участвовать в процессе.

Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями и в 2011 году и выдан МТБЮ.

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