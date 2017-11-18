У генерала Младича обнаружены следы новых микроинсультов, сообщил сын

БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Снимки головного мозга экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, ожидающего 22 ноября приговора судей Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), показывают следы новых микроинсультов, заявил в интервью РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Ранее содержащийся в тюрьме ООН в Гааге (следственном изоляторе для обвиняемых МТБЮ – ред.) генерал перенес два инсульта и инфаркт. МТБЮ обвиняет Младича в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Прокуратура требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения. Генерал предъявленные обвинения отвергает.

"Мы добились, чтобы нам предоставили снимки его мозга, сделанные в марте 2017 года. На них заметны следы новых микроинсультов, но все сделано не очень качественно, и данные области не совсем резко и детально изображены", — сообщил сын генерала.

Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями и в 2011 году и выдан МТБЮ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.