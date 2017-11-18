В Колумбии брошенная в аэропорту собака умерла от тоски по хозяину

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Брошенная в колумбийском аэропорту собака умерла от тоски по хозяину, пишет NoticiasRCN.

Отмечается, что пес ждал возвращения владельца в течение месяца, в первое время охотно принимая еду от пассажиров и сотрудников аэропорта. Периодически собака отправлялась на несколько дней "на разведку", но всегда возвращалась обратно.

Однако после того как пес понял, что за ним уже никто никогда не вернется, он забился в угол и перестал принимать пищу. Персонал аэропорта всерьез обеспокоился состоянием животного и обратился к ветеринарам.

В клинике животному поставили капельницу и искусственно выкармливали в течение нескольких недель. Тем не менее, специалисты не смогли избавить его от "депрессии" и его состояние не улучшилось.

Ветеринары пришли к вводу, что смерть собаки была вызвана не какими-либо заболеваниями, а исключительно тяжелым психологическим состоянием.