В Хараре проходит марш солидарности в поддержку действий армии Зимбабве

ХАРАРЕ, 18 ноя — РИА Новости. Марш солидарности в поддержку действий армии Зимбабве начался в субботу днем в столице страны Хараре, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Жители столицы на автомобилях, используя громкие сигналы, движутся по улицам. Также в марше участвуют и пешеходы, они размахивают флагами страны, поют песни и приветствуют друг друга. В целом обстановка спокойная, люди ведут себя дружелюбно.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.