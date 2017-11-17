У пленных силовиков в ЛНР нет претензий к условиям содержания

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Удерживаемые в Луганском СИЗО силовики не имеют претензий к условиям содержания и ждут обмена, заявил при общении с журналистами один из пленных украинских военных в пятницу во время проверки условий содержания.

Проверка проводилась руководителем рабочей группы по обмену военнопленных самопровозглашенной Луганской народной республики Ольгой Кобцевой. "Медицинскую помощь нам оказывают, как обращаемся. И таблетки дают и к врачу водят если надо", — рассказал один из пленных.

Задержанные рассказали, что содержаться в камерах по шесть человек и к работам не привлекаются. Есть постельное белье и необходимые принадлежности.

"Никто не пытал нас", — добавил он.

Задержанные, с которыми общались журналисты, сообщили, что некоторые из них около двух лет ожидают обмена пленными между Киевом и республиками.

"Поскорее домой хотелось бы попасть, почти по два года некоторые из нас находятся, я – полтора года. Сколько нам еще тут сидеть, этот вопрос нас интересует очень сильно", — заявил один из удерживаемых.

Он уточнил, что задержанные не знают, почему ранее не попали в списки на обмены и почему не были обменены.

"Нас этот вопрос очень сильно и давно интересует. Мы не можем ответить на этот вопрос, не владеем информацией", — сказал один из удерживаемых.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.