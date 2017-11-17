Яркая вспышка в небе над Мурманском попала на видео

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Мурманске сняли на видео вспышку в ночном небе, которая, предположительно, являлась метеором. Ролик опубликовал телеканал RT.

На кадрах, снятых видеорегистратором, виден ярко светящийся объект, падающий на землю. В небе над Финляндией также наблюдалось похожее явление, уточняет RT.

Предположительно, на видеозапись попал метеорит — сейчас Земля проходит через метеорный поток Леониды, максимальная интенсивность которого придется на субботу. Однако, специалисты не исключают, что загадочный объект мог быть и фрагментом спутника, сгоревшего в атмосфере планеты при падении.