Спецслужбы докладывали, что Харири не угрожает опасность, заявили в Ливане

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Спецслужбы Ливана докладывали, что премьер-министру Сааду Харири не угрожает опасность на территории страны, заявил в пятницу глава ливанского МИД Джебран Басиль.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

"Во-первых, когда мы слышали это заявление (Харири) через СМИ, тогда спецслужбы в Ливане по отдельности и вместе, потом вместе, заявили, что никаких сигналов о том, что безопасность премьер-министра под угрозой, нет. Они должны всегда докладывать премьер-министру об этом", — сказал Басиль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.