В Брюсселе проходят слушания о выдаче Пучдемона Испании

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Закрытые слушания по вопросу о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов женералитета проходят в совещательной палате суда Брюсселя, сообщил РИА Новости представитель брюссельской прокуратуры.

"Заседание сейчас проходит, о решении я пока ничего не могу сказать", — сказал собеседник агентства.

Ранее издание Soir сообщило, что суд не примет решение в тот же день, а огласит его позже. Комментируя эту информацию, представитель прокуратуры отметил, что "это предстоит решать самому суду".

Заседание проводит совещательная палата нидерландоязычного Суда первой инстанции Брюсселя, оно проходит в закрытом режиме. Решение может быть принято в тот же день или отложено на 15 дней, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу.

Если судьи решат выдать Пучдемона и его экс-министров Испании, они имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.