Саакашвили заявил, что в Киеве похитили грузинского журналиста

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 29 октября 2017

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что в Киеве из дома похитили грузинского журналиста.

"Сорок минут назад из дома в Киеве похитили грузинского журналиста, сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов, у него была аккредитация и все документы для нахождения на Украине. Его заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Ранее Саакашвили уже заявлял о похищении в Киеве своих соратников.