В Казахстане заработала комиссия по переходу на латинский алфавит

АСТАНА, 17 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщает Sputnik Казахстан.

"Переход на латинский алфавит – это особое историческое событие для нашей страны", — подчеркнул Сагинтаев.

Он напомнил, что Казахстан впервые в своей истории без каких-либо внешних воздействий, по собственной инициативе меняет алфавит.

"Успешная реализация этой задачи имеет огромное значение и возлагает на всех нас большую ответственность", — добавил премьер.

На заседании было решено создать в комиссии четыре специальные группы: орфографическую, методическую, терминологическую и экспертно-техническую. К работе в них будут привлечены специалисты соответствующих отраслей языкознания.

На особом контроле нацкомиссии будут находиться вопросы апробации, подготовки преподавателей, создания нормативной правовой базы и в целом процесс внедрения нового алфавита.

Новый алфавит казахского языка был принят указом президента Нурсултана Назарбаев в конце октября. Вместо 42 букв кириллицы в нем использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом.

Перевод казахского языка на латинскую графику планируется провести поэтапно и завершить к 2025 году.

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