Власти ФРГ отстранили полицейского от службы за нацистские жесты и тату

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Власти Германии отстранили от службы берлинского полицейского, который нанес татуировки с символами экстремистских организаций и демонстрировал нацистское приветствие, говорится в пресс-релизе федерального административного суда ФРГ, распространенном в пятницу.

Еще в 2007 году прокуратура инициировала несколько проверок в отношении правоохранителя. Предполагалось, что мужчина замешан в создании CD-дисков и буклетов с текстами, разжигающих расовую ненависть. Также его обвиняли в ношении татуировок с отличительными знаками организаций, объявленных противозаконными, и демонстрации нацистского приветствия на публике, отметили в суде.

Однако тогда властям не удалось найти достаточных доказательств того, что полицейский открыто показывал свои татуировки и нацистские жесты. Мужчину временно отстранили от службы и обязали выплатить штраф в размере 300 евро за несанкционированную деятельность, дополняется в пресс-релизе.

В четверг федеральный административный суд ФРГ пересмотрел дело полицейского и принял решение отстранить его от службы. Власти мотивировали этот шаг тем, что должностные лица имеют особые доверительные отношения с общественностью, которые позволяют им осуществлять свои полномочия. Любой, кто отвергает свободный, демократический порядок не годен для службы на государственной должности, говорится в сообщении.

Ношение татуировок с содержанием, противоречащим конституции, власти отнесли к вышеописанному проступку, пояснили в суде.

"Если государственный служащий таким образом устанавливает свою связь с неконституционной организацией или идеологией и опускается до нанесения татуировок с соответствующими символами, он выражает негативную позицию в отношении конституционного строя, что может быть наказано после рассмотрения в дисциплинарном порядке", — заключается в пресс-релизе суда.

Властям еще предстоит провести комплексную проверку действий правоохранителя. Поскольку полицейский не только нанес татуировки со знаками и эмблемами правых экстремистов и расистских музыкальных групп, но и демонстрирует нацистское приветствие и хранит в своей квартире нацистскую атрибутику, он "задокументировал" свой отказ от принципов конституционного порядка, считают в суде.