В ЛНР надеются, что обмен пленными с Киевом произойдет в ближайшее время

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике надеются, что обмен военнопленными произойдет в ближайшее время, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева после посещения Луганского СИЗО, в котором содержаться лица, удерживаемые в связи с конфликтом в Донбассе.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"В соответствии с поручением главы республики мы в очередной раз с вами увидели воочию содержание лиц, которые задержаны в связи с конфликтом. Надеемся, что в ближайшее время… обмен все-таки состоится. По крайней мере с нашей стороны к этому приложены и прикладываются все усилия", — сказала Кобцева.

Она подчеркнула, что во время встречи с главой ЛНР Игорем Плотницким 16 ноября рассказала, что данные о количестве военнопленных, заявленных со стороны Украины, разнятся.

"Вчера, когда я отчитывалась у главы республики, я обозначила, что господин Медведчук, лицо ответственное за обмен пленных, на переговорном процессе не присутствовал. И в лице Геращенко были заявлены цифры, которые разняться с цифрами, которые были заявлены со стороны господина Медведчука. С чем, собственно говоря, и было связано распоряжение главы республики по уточнению списков. Мы в этом направлении работаем, я надеюсь, что договоренности и обязательства будут выполнены", — подчеркнула представитель ЛНР.