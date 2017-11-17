СМИ: в Йемене освободили двух пропавших журналисток из Франции

ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Силы арабской коалиции освободили двух французских журналисток, которые пропали на территории, подконтрольной хуситам в Йемене, сообщает телеканал Al Arabiya.

Журналисток уже доставили на авиабазу в Эр-Рияде.

По информации телеканала, обе женщины входили в состав делегации, которая направлялась из провинции Саада в провинцию Хадджа, они были "похищены" хуситами 2 ноября.

Между тем издание Gulf News со ссылкой на источник среди хуситов сообщает, что журналистки были не похищены, а задержаны в отеле, так как путешествовали на севере Йемена близ военной зоны без разрешения. По данным этого же источника, женщины входили в состав миссии по правам человека.

По информации телеканала, журналистки прибыли в Йемен в самом начале ноября на борту самолёта с гуманитарной помощью от ООН. При этом телеканал не сообщает деталей их освобождения.