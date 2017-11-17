Власти Венесуэлы требуют от оппозиции помощи в отмене американских санкций

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что в рамках начинающихся переговоров с оппозицией намерен потребовать от оппонентов, чтобы они включились в работу по отмене санкций США.

В начале ноября США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии.

"Я распорядился потребовать от венесуэльской оппозиции, как только мы придем к соглашению о проведении президентских выборов с экономическими гарантиями в 2018 году, чтобы была прекращена экономическая война против народа и санкции США, чтобы они пообещали переговорить с правительством США и потребовать прекратить это экономическое и финансовое преследование Венесуэлы", — приводит канал Telesur заявление Мадуро.

В четверг в Доминиканской республике стартовал подготовительный раунд к возобновлению диалога между властями и оппозицией Венесуэлы, намеченному на начало декабря.

По словам Мадуро, его политические противники поставили вопрос об изменении системы выборов в стране, однако сам он ее считает одной из наиболее продвинутых в мире. "Мы ее будем защищать не щадя живота своего", — заметил президент.