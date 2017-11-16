В МВД Египта рассказали, откуда проникли террористы, напавшие на полицию

КАИР, 16 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи. Боевики, совершившие громкое нападение на отряд египетской полиции в пустынном районе к западу от Каира, проникли в Египет из соседней Ливии для совершения терактов, говорится в опубликованном в четверг заявлении МВД.

Сводный отряд полиции из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения 20 октября проводил операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов.

Однако по дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе, с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Погибли 16 сотрудников полиции.

После установления местонахождения этой группировки в пустыне, ВВС Египта 31 октября нанесли удар, в результате которого 15 боевиков были уничтожены, однако одному все-таки удалось скрыться.

В результате дальнейших поисков полицейские сумели обнаружить и задержать боевика. Им оказался гражданин Ливии 1992 года рождения Абдель Рахим аль-Мисмари из города Дерна.

Согласно данным следствия, костяк напавшей на полицейских группировки был сформирован именно в ливийском городе Дерна египетским гражданином Имад ад-Дином Ахмедом Махмудом Абдель Хамидом. Он был уничтожен в результате удара египетских ВВС.

В Ливии члены группировки прошли подготовку в специальных лагерях, где научились пользоваться, в том числе, тяжелым оружием, а также самостоятельно изготовлять взрывчатку. Затем они проникли на египетскую территорию, где собирались создать тренировочный лагерь и планировали организовать серию терактов, в том числе против христианских храмов и важных стратегических объектов.

В Египте они смогли завербовать новых сообщников — 29 человек из провинций Гиза и Кальюбия, которые также придерживаются экстремистских взглядов. Но все они были задержаны правоохранительными органами, так и не сумев влиться в ряды группировки.

"Согласно полученным данным, благодаря преследованию этих террористов, последовавшей ликвидации и задержанию их сообщников, удалось сорвать их планы по нападению на стратегически важные объекты, христианские храмы для подрыва безопасности и дестабилизации обстановки в стране", — говорится в заявлении МВД.

Сообщается также, что некоторые из этих боевиков могли принимать участие в нападение на автобус с египетскими христианами-коптами на юге страны в районе Миньи 26 мая 2017 года. Об это свидетельствует анализ их оружия.

Примечательно, что помимо стрелкового оружия террористы имели в своем распоряжении зенитную установку, минометы и гранатометы, ручные гранаты, стрелковое оружие и большое количество боеприпасов.