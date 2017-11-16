Журналистка обвинила американского сенатора Франкена в домогательствах

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Модель, комментатор и ведущая американского телеканала KABC Лиэнн Туиден в открытом письме обвинила сенатора США от Миннесоты Эла Франкена в домогательствах более десяти лет назад.
По словам Туиден, приставания имели место в ходе совместной поездки на Ближний Восток группы артистов и шоуменов, которые выступали с развлекательной программой для американских военнослужащих.
Туиден заявила, что Франкен предложил ей сыграть в комическом эпизоде, по сценарию которого они должны были поцеловаться, и настаивал на "репетиции". Получив согласие после долгих упрашиваний, он схватил Туиден за затылок и "агрессивно" поцеловал ее. Телеведущая пишет, что тут же оттолкнула Франкена и больше старалась с ним не общаться, а взамен получала от него "мелкие оскорбления".
"Я хотела кричать об этой истории в мегафон, чтобы слышал весь мир, все, кто хочет слышать. Но как бы зла я ни была, я беспокоилась относительно возможной негативной реакции и ущерба, который публичное заявление могло нанести моей карьере телеведущей. Но это было тогда. Сейчас я больше не боюсь", — заявила Туиден.
Франкен пока не отреагировал на заявление телеведущей.
Республиканская партия добивается ухода с политической арены собственного кандидата партии в сенат от Алабамы Роя Мура, которого обвиняют в домогательствах уже семь женщин.