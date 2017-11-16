Журналистка обвинила американского сенатора Франкена в домогательствах

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Модель, комментатор и ведущая американского телеканала KABC Лиэнн Туиден в открытом письме обвинила сенатора США от Миннесоты Эла Франкена в домогательствах более десяти лет назад.

По ее словам, инцидент произошел в 2006 году, за два года до избрания Франкена сенатором — в то время будущий политик был известен как шоумен и телеведущий, в том числе по известной передаче "Субботний вечер в прямом эфире" на NBC

По словам Туиден, приставания имели место в ходе совместной поездки на Ближний Восток группы артистов и шоуменов, которые выступали с развлекательной программой для американских военнослужащих.

Туиден заявила, что Франкен предложил ей сыграть в комическом эпизоде, по сценарию которого они должны были поцеловаться, и настаивал на "репетиции". Получив согласие после долгих упрашиваний, он схватил Туиден за затылок и "агрессивно" поцеловал ее. Телеведущая пишет, что тут же оттолкнула Франкена и больше старалась с ним не общаться, а взамен получала от него "мелкие оскорбления".

На обратном пути в военно-транспортном самолете Туиден заснула на своем сиденье в военном шлеме и пуленепробиваемом жилете. После возвращения в США Туиден показали фотографию, на которой видно, как Франкен обеими руками хватает ее за грудь. По заявлению Туиден, она была возмущена и унижена подобным обращением. Фотографию она приложила к своему открытому письму.

"Я хотела кричать об этой истории в мегафон, чтобы слышал весь мир, все, кто хочет слышать. Но как бы зла я ни была, я беспокоилась относительно возможной негативной реакции и ущерба, который публичное заявление могло нанести моей карьере телеведущей. Но это было тогда. Сейчас я больше не боюсь", — заявила Туиден.

Франкен пока не отреагировал на заявление телеведущей.

В США в последние месяцы произошел целый ряд скандалов с обвинениями в домогательстве. В частности, подобные обвинения привели к фактическому прекращению карьеры актера Кевина Спейси и известного продюсера Харви Вайнштайна. Под судом находится актер Билл Косби.

Республиканская партия добивается ухода с политической арены собственного кандидата партии в сенат от Алабамы Роя Мура, которого обвиняют в домогательствах уже семь женщин.