В Риге проходит шествие в защиту русского языка

РИГА, 16 ноя – РИА Новости. В 16:00 (18.00 мск) от Пороховой башни в Риге началось шествие в защиту русского языка.

По сообщению корреспондента Sputnik Латвия , в манифестации принимают участие около 500 человек.

Люди приехали из разных городов Латвии. Основной лозунг шествия — "Ассимиляции — нет!", причем он написан на трех языках: русском, латышском и английском.

Люди скандируют: "Руки прочь от русских школ!". Колонну охраняет полиция.

Рижская дума не стала запрещать мероприятие, таким образом, оно считается согласованным.

© Sputnik / Роберт Вицупс Перейти в фотобанк Участники шествия защитников русских школ в Риге. 16 ноября 2017 © Sputnik / Роберт Вицупс Перейти в фотобанк Участники шествия защитников русских школ в Риге. 16 ноября 2017

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Двадцать третьего октября под окнами министерства образования на улице Вальню уже проходил митинг против реформы Шадурскиса. Тогда на него пришли порядка 700 человек. Люди говорили о том, что хотят, чтобы русские дети знали латышский язык, но при этом изучали предметы на родном языке.

После митинга президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Латвия должна идти к образованию только на латышском, так как он "является единственным государственным языком", но реформу нужно проводить постепенно.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за сохранение русского языка как языка обучения в школах. Одна из петиций уже набрала необходимое для рассмотрения в Сейме количество голосов — 10 тысяч — и будет передана в Сейм 21 ноября.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения.

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