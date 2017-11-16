В Казахстане нашли тело пропавшего во время рыбалки российского военного

АЛМА-АТА, 16 ноя — РИА Новости. На озере Балхаш в Карагандинской области Казахстана в четверг обнаружено тело второго военнослужащего российской войсковой части, пропавшего во время рыбалки, сообщили РИА Новости в областном департаменте по ЧС.

В ночь на воскресенье на Балхаше начались поиски двух граждан России 1981 и 1985 годов рождения, которые выехали на рыбалку и не вернулись. По данным казахстанских властей, пропавшие — военнослужащие войсковой части РФ, дислоцированной в городе Приозерск. Утром в воскресенье тело одного из мужчин, утонувшего в озере, было обнаружено на берегу местными жителями.

"Шестнадцатого ноября в 15.07 (12.07 мск) при проведении поисково-спасательных работ на озере Балхаш в 100-110 метрах от берега совместными усилиями спасателей департамента по ЧС Карагандинской области, местного населения и войсковой части РФ обнаружено тело погибшего военнослужащего войсковой части РФ, дислоцированной в городе Приозерск", — сообщил представитель пресс-службы.

Поисково-спасательные работы были затруднены неблагоприятными погодными условиями: на озере был сильный ветер и высокие волны.