Иран опроверг связь между долгами Лондона и делом британской подданной

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми отрицает наличие связи между тем, что Британия планирует выплатить Ирану около 447 миллионов евро и судьбой осужденной британки иранского происхождения Назанин Загери-Рэтклифф, сообщило агентство ISNA.

"Выплата долга британским правительством Ирану не имеет никакого отношения к делу Назанин Загери", — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в интервью агентству. По его словам, "связывать две эти темы – абсолютно неправильно".

Ранее газета Telegraph сообщила о том, что Великобритания разрабатывает план по выплате Ирану около 447 миллионов евро, чтобы укрепить "доверительные отношения" с этой страной, где, в частности, находится под арестом британка иранского происхождения Назанин Загери-Рэтклифф. По сообщению газеты, британские дипломаты полагают, что средства, находившиеся на замороженных счетах и теперь подлежащие выплате, могут ускорить освобождение британки.

Иранские власти в апреле задержали 37-летнюю Загери-Рэтклифф, обвинив ее в антиправительственной деятельности, когда она вместе со своей дочерью находилась в отпуске в Иране. По данным иранских правоохранительных органов, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Суд в Иране 10 сентября приговорил Загери-Рэтклифф к пяти годам тюрьмы.