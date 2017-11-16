Боевики обстреляли из минометов центр Дамаска

БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Центр Дамаска подвергся минометному обстрелу со стороны террористов, один человек погиб и 13 получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, минометные снаряды разорвались на площади Аббасиин и в районе Сабаа Бахрат.

Боевики, засевшие в поселениях в восточном пригороде Дамаска, в последние месяцы стали чаще обстреливать как центральные кварталы столицы, так и спальные на окраинах города, нарушая тем самым, по словам сирийских военных, достигнутые в Астане соглашения по зонам деэскалации в Сирии.

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