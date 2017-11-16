В МИД России потребовали от США прекратить давление на диппредставительства

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 16 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 16 ноября 2017

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Москва требует от американских властей прекратить давление на российские диппредставительства, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Buzzfeed о якобы имевшем место финансировании Москвой вмешательства в выборы в США через посольство в Вашингтоне.

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы МИД РФ российским посольствам в десятках стран на сумму более 380 тысяч долларов с обозначением цели перевода "на проведение предвыборной кампании". Издание BuzzFeed никак не учло возможность, что речь шла о проведении голосования на выборах в Госдуму за рубежом, а намекает, что речь идет о "вмешательстве России в выборы в США". РИА Новости пока не располагает комментарием ФБР.

"Это классика дезинформации", — сказала Захарова о данной публикации.

"В очередной раз требуем от американских властей перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению", — добавила она.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".