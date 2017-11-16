Винник назвал свой арест в Греции операцией американских спецслужб

АФИНЫ, 16 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции по американскому запросу россиянин Александр Винник считает свой арест провокацией США. По его словам, арест стал итогом спецоперации с использованием агентов спецслужб.

Винник является специалистом по информационным технологиям, в частности, по блокчейну. Американцы обвиняют его в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют. Арестован он был в конце июля 2017 года в Халкидики, где отдыхал с семьей – женой и двумя маленькими детьми.

"Ордер на мой арест выдан в Америке с января. Почему они не прислали его в Россию? Я ни от кого не скрываюсь. А ловить здесь, по Европе, – это чтобы легче было вывезти человека в Америку. Мой арест – по сути, американская спецоперация", — сказал Винник в интервью РИА Новости.

"У Америки с Россией натянутые отношения, это все знают. Они постоянно российских граждан похищают. Я от правосудия не прятался. Я ездил за границу под своим именем. Я под своим именем занимался бизнесом", — сказал Винник.

"То, в чем меня обвиняют – это полный бред. Это, во-первых, невозможно сделать одному человеку. Во-вторых, они даже свои законы нарушают, обвинение составлено с нарушением американских законов. И с технической точки зрения обвинение составлено очень непрофессионально", — сказал он.

Винник считает, что "сдал" его кто-то из сотрудников финансовой компании, которую он консультировал.

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