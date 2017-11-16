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Интервью

Александр Винник: арест за рубежом грозит всем российским IT-специалистам

12:0016.11.2017
(обновлено: 12:02 16.11.2017)
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© AFP 2017 / Sakis MitrolidisСопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis

Россиянин Александр Винник был арестован в конце июля в Греции по американскому обвинению в отмывании миллиардов долларов и ждет решения Верховного суда по запросу об экстрадиции. О том, как американские спецслужбы ведут охоту за российскими специалистами, о будущем блокчейна и криптовалют, о попытках запатентовать из тюрьмы ноу-хау и свои технологии Винник, ныне заключенный тюрьмы строгого режима Коридаллос, рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

—  Александр, с чем связан ваш арест?

— Это американская провокация.

— Можно кратко изложить суть дела?

Гражданина России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AP Photo / Giannis Papanikos
Супруга Винника рассказала об "охоте" на российских IT-специалистов

— Американцы обвиняют меня в отмывании то четырех, то шести, то девяти миллиардов долларов. Сумма постоянно меняется. Они сами не знают. За биржу ВТС-е взялись, потому что она в России организована. Я не знаю, что они хотят. Может, найти какой-то русский след. У Америки с Россией натянутые отношения, это все знают. Они постоянно российских граждан похищают.

Я от правосудия не прятался. Я ездил за границу под своим именем. Я под своим именем занимался бизнесом. То, в чем меня обвиняют, это полный бред. Это, во-первых, невозможно сделать одному человеку. Во-вторых, они даже свои законы нарушают, обвинение составлено с нарушением американских законов. И с технической точки зрения обвинение составлено очень непрофессионально.

— Это была не первая поездка в Грецию?

— Нет, не первая. Мы с детьми несколько раз летом приезжали, чтобы они могли покупаться, отдохнуть, набраться сил перед осенью и зимой.

— Но на этот раз решили арестовать?

— Я больше скажу. Ордер на мой арест выдан в Америке с января. Почему они не прислали его в Россию? Я ни от кого не скрываюсь. А ловить здесь, в Европе, это чтобы легче было вывезти человека в Америку. Мой арест, по сути, американская спецоперация.

© РИА Новости / Геннадий МельникСовет судей в Салониках разрешил выдать США россиянина Александра Винника
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Совет судей в Салониках разрешил выдать США россиянина Александра Винника

—  А чем вы занимались на бирже?

— Я технический эксперт.

—  Не программист?

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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— Нет, не программист, а технический эксперт по информационным технологиям. Я консультирую в том числе и биржи по новым технологиям, по блокчейну. У меня много клиентов, ведь технологии новые. Сейчас я из тюрьмы пытаюсь запатентовать то, что знаю. Я обратился с просьбой организовать встречу с патентным поверенным, чтобы запатентовать ноу-хау, свои технологии, чтобы это никуда не ушло. Сейчас мы пытаемся это сделать.

—  Фактически получается, что арест — это охота США за новыми технологиями?

— И это в том числе. Эти технологии связаны со многими сферами, и с финансами тоже. Блокчейн можно везде распространить, везде внедрить. Скорее всего, США хотят все контролировать и наложить свою руку на уникальные технологии блокчейна каким-то образом. Пока я не знаю, каким.

—  Как США вышли на вас?

— Я ни от кого не скрывался. Я вел дела от своего имени. Есть одна финансовая система, с которой работала биржа, она называется "Майзус" (MAYZUS Financial Services Ltd с торговым наименованием MoneyPolo — ред.). Там был и счет на мое имя. Эту систему использовала биржа для операции. Скорее всего, владелец или сотрудник этой системы "Майзус" сдал меня. Американцы пытаются везде наложить свою руку на то, что им не подчиняется. С иском можно такую аналогию провести. Жена ударила мужа сковородкой, а он подает иск не к жене, а к производителю сковородок за то, что он их выпустил. Американцы пытаются на меня подать иск, а не на того, кто ударил.

Биржа использовала сервис "Майзуса" для приема некоторых платежей по работе с клиентами. Соответственно, компании, которые перечислены в обвинении (США), принадлежат Сергею Майзусу. А в обвинении говорится, что я ими владею, и американцы обвиняют меня в том, что я ими владею. Но это не мои компании.

© РИА Новости / Геннадий МельникИск к Александру Виннику, арестованному в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Иск к Александру Виннику, арестованному в Греции

—  Были ли какие-то нарушения у них?

CEO компании Quoine Майк Каямори
© РИА Новости / Иван Захарченко
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— Я не знаю, были ли какие-то нарушения. Это не моя компания. Я не могу это знать.

— Адвокат сказал мне, что вы обратились к российским властям с просьбой изучить это дело?

— Да, я прошу расследовать его деятельность.

—  Американцы на вас как-то выходили? Сделку предлагали какую-либо?

— Нет, ничего не было.

— Почему сейчас такой интерес к блокчейну?

— Это совершенно уникальная технология. Если говорить о применении к финансовому миру, она позволяет вести прозрачно все свои дела. Один из принципов — то, что записано в цепочке блокчейн, это уже никак не изменить. Бумажные документы можно подделать, потерять, а в блокчейне если запись попала туда, то ее никак не изменить и не удалить. Это технология распределенная. Если вы храните базу данных на одном компьютере, то с его уничтожением вы лишаетесь всех записей. А в технологии блокчейн каждый компьютер хранит всю историю транзакций.

— Это может быть использовано в финансовой сфере?

— Да. Достоинств у этой системы очень много, в том числе прекращается монополия США. Так как это децентрализованная система, она ни от кого не зависит. В этом случае не нужны ни банк, ни Центробанк, ни правительство. Ее очень трудно контролировать. Возможно, поэтому США хотят наложить монополию на эту технологию, чтобы держать все под контролем.

Как работает система? В каждом компьютере хранится вся база. Куда вы отправляете транзакцию с одного компьютера — об этой транзакции становится известно на всех компьютерах. Как пример — если у вас есть шесть кошельков и шесть тетрадок и вы хотите передать деньги из одного кошелька в другой, то вы пишете в своей тетрадке, что передали деньги во второй кошелек, и то же самое записываете во всех остальных пяти тетрадках. Во всех тетрадках содержится одинаковая информация.

—  Александр, справедливый суд в США по вашему делу возможен?

Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2017 / Christophe Archambault 
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— Как он может быть справедливым, если граждан другой страны крадут или пытаются украсть? В США суд предвзятый. Я уверен, что у них расставлена сеть на всех, кто их интересует. Мой арест — не последний. Программистам, техническим специалистам не стоит ездить в другие страны, на которые Америка имеет влияние. Ездите отдыхать в Сочи, в Крым. В России хватает мест. Кто ожидал, что у нас так отпуск обернется? Мы хотели, чтобы дети набрались сил, покупались в море перед осенью.

—  Греческие СМИ писали, что вы отдыхали в роскошнейшем отеле.

— Это обычный отель, самые обычные апартаменты, даже без звезд.

— Можно личный вопрос? Дети сейчас дома одни?

— Они с бабушкой. Жена сильно заболела после моего ареста. На первом заседании суда в Салониках жена была, но потом она не смогла приезжать физически.

© РИА Новости / Геннадий МельникСуд в Салониках, Греция
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Суд в Салониках, Греция

—  Судьи интересовались семьей, с кем дети?

— Нет, их это не интересует.

— Отмывание денег предполагает, что доходы должны куда-то поступать. Вашим счетом интересовались?

— Нет, их ничего не интересовало.

Задержание. Архивное фото
CC0 / Public Domain /
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—  В тюрьме вы с кем содержитесь?

— Есть арабы, есть люди из азиатских стран. Сидят украинцы — капитаны судов, их обвиняют в контрабанде.

— Какие условия в тюрьме Коридаллос?

— В Салониках были нормальные условия. Здесь очень плохие. Никто меня не знакомил с правилами содержания, что можно и что нельзя. Раз в неделю можно делать какие-то покупки. Мне никто ничего не передает. Некому передачи носить.

— Александр, за новостями следить удается? Сейчас очень большие колебания курса биткоина идут.

— Нет, в тюрьме нет ни телевизора, ни компьютера, ни газет. А все колебания курса связаны с разными новостями.

— Главной функцией денег всегда была мера стоимости, мера труда. Как это возможно с биткоином?

— Биткоин — это лишь одна из криптовалют. Сейчас более 200 разных цифровых монет, и их можно менять друг на друга через электронные биржи, на них можно совершать покупки, можно купить хлеб, молоко. Если все будут признавать цифровые валюты, это будет и признание меры труда. Если зарплата составляет 100 тысяч рублей, а биткоин стоит 20 тысяч, то это 5 цифровых монет. Люди сами определяют их стоимость, рынок определяет.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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За новыми технологиями будущее. Скоро, лет через 10-20, мир изменится, не будет банков в нынешнем понимании. Все будет проще, прозрачнее, дешевле, удобнее для людей. Сейчас для перевода денег нужно идти в банк, заполнять документы, ждать. С новыми технологиями ничего этого не будет. Можно будет по телефону отправить деньги и по телефону их получить. Это возможно и сейчас, но все скоро перейдет на совершенно новый уровень.

 

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