В Киргизии приняли закон о денонсации соглашения с Астаной о помощи в ЕАЭС

БИШКЕК, 16 ноя — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в четверг подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила его пресс-служба.

Парламент Киргизии принял закон о денонсации этого соглашения на прошлой неделе. Соглашение было подписано правительствам Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон "О денонсации (прекращении действия) соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции", — говорится в сообщении пресс-службы.

МИД Киргизии поручено "в установленном порядке уведомить правительство Республики Казахстан о денонсации соглашения и протоколов".

Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.

Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Премьер Казахстана заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды.