В ДНР настаивают на обнародовании Киевом приказов о перемирии в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) настаивает на публикации Киевом приказов о поддержании режима прекращения огня в Донбассе, сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.
"При этом особое внимание полпред ДНР Денис Пушилин акцентировал на отсутствии опубликованных украинской стороной приказов личному составу ВСУ по поддержанию "школьного" перемирия ", — написала на своей странице в Facebook Талакина.
Она напомнила, что соответствующие приказы ДНР опубликовала еще в начале осени.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.