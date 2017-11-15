Военные Зимбабве утверждают, что не устраивали переворот

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Военные Зимбабве заверили Африканский союз (АС), что не устраивали переворот в стране, заявил глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

"Военные заверили нас, что это не государственный переворот. Африканский союз выступает против любой неконституционной смены власти", — сказал он, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, руководил страной с момента объявления ее независимости в 1980 году.

В начале ноября Мугабе уволил своего заместителя Мнангагва, который считался еще одним вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник, 13 ноября, глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии ZANU PF, из которой был исключен Мнангагва.

Мнангагва занимал пост министра госбезопасности в составе первого правительства независимого Зимбабве, а на пост вице-президента был назначен в 2014 году. Тогда же в правящей партии произошел раскол по вопросу наследования верховной власти: часть функционеров поддерживала бывшего министра по прозвищу Крокодил, другая группировка находилась на стороне супруги президента Грейс Мугабе.