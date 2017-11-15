Украинские радикалы рассказали о сотрудничестве с СБУ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины и националистическая организация С14* обмениваются информацией о мероприятиях "сепаратистов", заявил один из лидеров радикалов Евгений Карась.

По его словам, спецслужба предоставляет подобные сведения "Правому сектору"*, батальону "Азов" и другим похожим организациям.

"Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам", — сказал Карась в интервью интернет изданию Liga.net

Он уточнил, что СБУ, например, сообщает С14* о запланированных "сепаратистами" митингах. Карась добавил, что спецслужбы просят националистов помогать бороться с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих акций.

С14* создали в начале 2010-х как молодежное крыло националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока. Скандальную известность организация получила после смены власти на Украине в 2014 году: ее члены занимаются тем, что отслеживают и наносят увечья людям, которых считают "сепаратистами". Также они громят магазины и выставки, разгоняют митинги левых.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.