В Британии призвали стороны конфликта в Зимбабве воздерживаться от насилия

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал все стороны конфликта в Зимбабве воздерживаться от насилия.

"Ситуация очень изменчивая, и сейчас трудно точно сказать, что получится в итоге. Все хотят видеть стабильную и успешную Зимбабве. Мы призываем всех воздерживаться от насилия, это главное", — говорится в заявлении Джонсона, которое опубликовано на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагву, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.