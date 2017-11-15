В здании администрации столицы Зимбабве военных нет, заявили в ведомстве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Действия военных никак не повлияли на работу городской администрации столицы Зимбабве Хараре, в здании городского совета военных нет, заявил РИА Новости представитель городской администрации.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

"Нет, ничего не было нарушено, мы работаем в нормальном режиме, и все находятся на работе, как обычно. Ходит общественный транспорт, и люди едут на работу. Доступ к зданию городского совета открыт. Сейчас я нахожусь в своем кабинете. Все на рабочих местах, мы работаем в обычном порядке. Никого из военных здесь нет", — заявил представитель.