Президент ЮАР призвал армию и правительство Зимбабве мирно разрешить кризис

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума от имени Сообщества развития Юга Африки (САДК) призвал военных и правительство Зимбабве разрешить текущий кризис в стране мирным путем, сообщает портал News24.
"Президент призвал правительство Республики Зимбабве и вооруженные силы Зимбабве разрешить политический кризис полюбовно и призвал вооруженные силы Зимбабве обеспечить сохранение неизменными мира и безопасности в стране", — приводит портал официальное заявление Зумы.
В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.