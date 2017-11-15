Президент ЮАР призвал армию и правительство Зимбабве мирно разрешить кризис

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума от имени Сообщества развития Юга Африки (САДК) призвал военных и правительство Зимбабве разрешить текущий кризис в стране мирным путем, сообщает портал News24.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

"Президент призвал правительство Республики Зимбабве и вооруженные силы Зимбабве разрешить политический кризис полюбовно и призвал вооруженные силы Зимбабве обеспечить сохранение неизменными мира и безопасности в стране", — приводит портал официальное заявление Зумы.

Южноафриканский лидер добавил, что САДК будет следить за развитием ситуации и готово оказать помощь в урегулировании проблемы. Он выразил надежду, что кризис не приведет к неконституционным изменениям в Зимбабве.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.