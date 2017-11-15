В Белоруссии рассказали об условиях отправки своих миротворцев в Донбасс

РИА Новости. МИНСК ГОТОВ ОТПРАВИТЬ СВОИХ МИРОТВОРЦЕВ В ДОНБАСС, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ ПРИЕМЛЕМО ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН – ГЛАВА МИД БЕЛОРУССИИ