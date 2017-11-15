Депутат Рады назвал приоритетные задачи Киева по Донбассу

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Представитель кабмина в Верховной раде, депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко считает, что Киеву сначала нужно решить вопрос ввода миротворцев в Донбасс, а только потом дискутировать по поводу разрыва дипотношений с РФ.

Ранее депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента. Однако накануне депутат Винник заявил, что рабочая группа, которая занималась подготовкой украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса к рассмотрению во втором чтении, решила не вносить в него поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Давайте сначала решим вопрос с возможностью введения миротворцев и дадим нашим дипломатам работать в этом направлении, а потом будем отдельно дискутировать о разрыве или неразрыве дипломатических отношений", — сказал Денисенко.

По его словам, сейчас в украинском законодательстве есть некая коллизия: согласно конституции, устанавливать дипломатически отношения имеет право только президент, но вопрос разрыва дипотношений в законодательстве не урегулирован.

"Я абсолютно поддерживаю ту точку зрения, что это не вопрос парламента, и когда мы говорим о законе о реинтеграции Донбасса, в этом законе не место для разрыва дипломатических отношений. Это закон о возможности введения миротворческих войск", — сказал Денисенко.

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Денисенок отметил, что законодательством не предусмотрено, что вопрос разрыва дипотношений находится в компетенции кабмина.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.