Крымские власти напомнили New York Times о принадлежности региона России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские власти советуют американской газете New York Times, которая в своей статье на карте обозначила Крым как спорную территорию, продолжить "путь исправления" и включать в публикации о полуострове упоминания о том, что регион является неотъемлемой частью России.

По данным СМИ, New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. Карта сопровождает материал издания о проекте Керченского моста. В свою очередь пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила , что ведомство намерено обратиться к газете, чтобы издание исправило свою публикацию.

"New York Times хоть и стало как издание на путь исправления, но не исправилась до конца, потому что ни о какой спорной территории речи быть не может. Крым – это регион в составе Российской Федерации, и, соответственно, это российская территория. Надеемся, что этот путь исправления, на который стала New York Times, — он приведет наконец к тому, что все публикации как в этом, так и всех других западных изданиях о Крыме будут в обязательном порядке содержать упоминания о том, что Республика Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", — заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов подчеркнул, что все протесты и потуги украинских властей, связанные с попыткой добиться какого-то исправления ситуации вокруг публикации отражают их панические настроения относительно того, что шаг за шагом Крым все больше воспринимается в мире как неотъемлемая часть России.

"Понимание того, что Крым есть и будет российским, постепенно будет приходить, в том числе и в умы западного сообщества, в том числе будет укореняться в гражданском обществе западных государств", — подчеркнул Мурадов.

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