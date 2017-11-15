В Нью-Йорке перед выступлением Гергиева и Мацуева прошла акция протеста

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноя — РИА Новости. Акция протеста прошла перед знаменитым концертным залом Карнеги-холл в Нью-Йорке, где выступает оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Денис Мацуев выступают в Карнеги-холл 14-15 ноября. Накануне первого выступления музыкантов к зданию концертного зала во вторник вечером пришли около двух десятков человек с плакатами, критикующими позицию дирижера Гергиева и пианиста Мацуева в отношении Украины.