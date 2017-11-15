В ООН осудили ситуацию с правами человека в Сирии, Иране и КНДР

ООН, 15 ноя — РИА Новости. Профильный комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проекты резолюции, критикующие Иран, КНДР и Сирию за ситуацию в области прав человека. Эта проблематика рассматривается в Третьем комитете ГА ООН ежегодно, несмотря на неприятие упомянутых государств.
Документ также рекомендует Совету Безопасности ООН "продолжать рассматривать ситуацию в КНДР", против чего неоднократно выступали РФ, Китай и другие члены Совета.
По документу о правах человека в Иране было запрошено голосование. Его поддержали 83 страны, против высказались 30 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Ирак. Воздержались 68.
Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Сирии был принят большинством в 108 голосов. 17 стран выступили против, в том числе Россия и Китай, воздержались 58.
Документ "решительно осуждает систематические, массовые и грубые нарушения и несоблюдение международных стандартов в области прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права в Сирии (…), неизбирательные и несоразмерные нападения, совершаемые в районах проживания мирного населения".
Документ требует, "чтобы все стороны выполняли свои обязательства по международному гуманитарному праву".
В документе также отмечается инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.
После одобрения Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, проекты данных резолюций будут вынесены на пленарную сессию Генеральной Ассамблеи.