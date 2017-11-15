В ООН осудили ситуацию с правами человека в Сирии, Иране и КНДР

ООН, 15 ноя — РИА Новости. Профильный комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проекты резолюции, критикующие Иран, КНДР и Сирию за ситуацию в области прав человека. Эта проблематика рассматривается в Третьем комитете ГА ООН ежегодно, несмотря на неприятие упомянутых государств.

Резолюция по КНДР была принята без голосования. Документ осуждает "совершаемые на протяжении длительного времени и продолжающиеся систематические, широко распространенные и грубые нарушения прав человека" в стране. Некоторые нарушения, по оценке комиссии СПЧ по расследованию положения в области прав человека, "могут быть приравнены к преступлениям против человечности".

Документ также рекомендует Совету Безопасности ООН "продолжать рассматривать ситуацию в КНДР", против чего неоднократно выступали РФ, Китай и другие члены Совета.

По документу о правах человека в Иране было запрошено голосование. Его поддержали 83 страны, против высказались 30 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Ирак. Воздержались 68.

Документ призывает Иран "искоренить де-юре и де-факто все виды дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к религиозным, этническим, языковым или иным меньшинствам". Отмечаются проблемы "неудовлетворительных условий содержания в тюрьмах", документ требует "прекратить отказывать заключенным в доступе к надлежащей медицинской помощи", там же отмечено большое количество случаев вынесения и приведения в исполнение смертных приговоров в стране.

Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Сирии был принят большинством в 108 голосов. 17 стран выступили против, в том числе Россия и Китай, воздержались 58.

Документ "решительно осуждает систематические, массовые и грубые нарушения и несоблюдение международных стандартов в области прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права в Сирии (…), неизбирательные и несоразмерные нападения, совершаемые в районах проживания мирного населения".

Документ требует, "чтобы все стороны выполняли свои обязательства по международному гуманитарному праву".

В документе также отмечается инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

После одобрения Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, проекты данных резолюций будут вынесены на пленарную сессию Генеральной Ассамблеи.