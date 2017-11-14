В США рассказали, сколько госучреждений используют продукцию "Касперского"

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Около 15% федеральных агентств США сообщили об обнаружении программ "Лаборатории Касперского" на своих компьютерах, заявила во вторник на слушаниях в конгрессе помощник министра внутренней безопасности Джанетт Мэнфра.
Министерство внутренней безопасности 13 сентября потребовало от федеральных ведомств проверить свои компьютерные сети на наличие в них продукции "Лаборатории Касперского".
Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.